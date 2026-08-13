Пригода: изменения в обстановке по сравнению с прошлым годом прошли по всем фронтам

Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, сравнил турниры 2025-го и 2026-го.

«Скажу честно: изменения в обстановке по сравнению с прошлым годом прошли у меня по всем фронтам, не только по плавательным, но и вне бассейна. Конечно, это перестройка, определённая смена режима и обстановки. И это было сделано осознанно, потому что сейчас тот крайний год, когда можно что-то менять. В следующем году, конечно, нужен будет туннельный взгляд и строго вперёд.

В принципе, сейчас мы с тренером понимаем: результаты не самые удовлетворительные, примерно между тройкой и четвёркой с минусом по пятибалльной шкале. Поэтому, конечно, нужно выправлять ситуацию.

Самое главное — мы с тренером работаем уже много лет и руки никогда не опускаем», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.