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Пригода: изменения в обстановке по сравнению с прошлым годом прошли по всем фронтам

Пригода: изменения в обстановке по сравнению с прошлым годом прошли по всем фронтам
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Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, сравнил турниры 2025-го и 2026-го.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21

«Скажу честно: изменения в обстановке по сравнению с прошлым годом прошли у меня по всем фронтам, не только по плавательным, но и вне бассейна. Конечно, это перестройка, определённая смена режима и обстановки. И это было сделано осознанно, потому что сейчас тот крайний год, когда можно что-то менять. В следующем году, конечно, нужен будет туннельный взгляд и строго вперёд.

В принципе, сейчас мы с тренером понимаем: результаты не самые удовлетворительные, примерно между тройкой и четвёркой с минусом по пятибалльной шкале. Поэтому, конечно, нужно выправлять ситуацию.

Самое главное — мы с тренером работаем уже много лет и руки никогда не опускаем», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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