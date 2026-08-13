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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Пригода: показываю хорошую скорость на тренировках, но остальные компоненты дали просадку

Пригода: показываю хорошую скорость на тренировках, но остальные компоненты дали просадку
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Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, высказался о своей форме.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21

«Форма не только показывается на тренировках, она формируется ещё и психологической мобилизацией, умением абстрагироваться. Отсутствие страха прыгнуть без парашюта, в фигуральном смысле.

Возможно, тренировочные моменты мы с тренером проработали хорошо — он говорил, что я показываю хорошую скорость на тренировках. Но, видимо, остальные компоненты дали просадку, из-за чего не удаётся выстроить эту пирамиду до самой вершины», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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