Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 13 августа
Плавание, финалы
Мужчины. 100 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия) — 49,48.
2. Максим Груссе (Франция) — 49,70.
3. Ноэ Понти (Швейцария) — 49,93.
8. Андрей Минаков (Россия) — 51,89.
Женщины. 50 м, на спине
1. Сара Куртис (Италия) — 26,56 (рекорд мира).
2. Мари Амбр-Молю (Франция) — 27,06.
3. Лорен Кокс (Великобритания) — 27,15.
5. Алина Гайфутдинова (Россия) — 27,23.
Мужчины. 200 м, брасс
1. Филип Новацкий (Великобритания) — 2.07,70.
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.07,78.
3. Лука Младенович (Австрия) — 2.08,91.
4. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,14.
Женщины. 200 м, вольный стиль
1. Барбора Сееманова (Чехия) — 1.54,38.
2. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 1.54,65.
3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 1.55,81.
Мужчины. Эстафета 4х100, вольный стиль
1. Венгрия — 3.10,03.
2. Россия (Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Егор Корнев) — 3.10,12.
3. Хорватия — 3.11,08.