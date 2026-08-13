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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 13 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 13 августа
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Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 13 августа

Плавание, финалы

Мужчины. 100 м, баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия) — 49,48.
2. Максим Груссе (Франция) — 49,70.
3. Ноэ Понти (Швейцария) — 49,93.
8. Андрей Минаков (Россия) — 51,89.

Женщины. 50 м, на спине

1. Сара Куртис (Италия) — 26,56 (рекорд мира).
2. Мари Амбр-Молю (Франция) — 27,06.
3. Лорен Кокс (Великобритания) — 27,15.
5. Алина Гайфутдинова (Россия) — 27,23.

Мужчины. 200 м, брасс

1. Филип Новацкий (Великобритания) — 2.07,70.
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.07,78.
3. Лука Младенович (Австрия) — 2.08,91.
4. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,14.

Женщины. 200 м, вольный стиль

1. Барбора Сееманова (Чехия) — 1.54,38.
2. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 1.54,65.
3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 1.55,81.

Мужчины. Эстафета 4х100, вольный стиль

1. Венгрия — 3.10,03.
2. Россия (Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Егор Корнев) — 3.10,12.
3. Хорватия — 3.11,08.

Календарь я ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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