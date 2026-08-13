Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Серебро выиграла мужская сборная России в эстафете 4х100 вольным стилем. В составе команды были Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев и Егор Корнев.

Медальный зачёт возглавляет Великобритания, второе место занимает Италия, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 13 августа:

Великобритания — 11 золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.

Италия — 10 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.

Германия — восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Россия — семь золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.

Венгрия — четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Нидерланды — две золотые медали, четыре серебра и бронза.