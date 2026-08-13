Российский пловец Самусенко высказался о попадании в финал на 50 м на спине на ЧЕ

Российский пловец Павел Самусенко высказался о попадании в финал чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 50 м на спине.

Ранее спортсмен показал первое время в полуфинальных заплывах.

«Очень рад, на самом деле, прогресс у нас идёт. И запас, кажется, ещё есть. Так что будем надеяться, что завтра смогу совладать с этой жарой и выплыву, наконец-то, из заветных 24 секунд.

Хочется конкурировать с сильнейшими, лучшими. Быть с ними на одном уровне, к этому стремится любой пловец, любой спортсмен хочет быть в числе лучших из лучших. Хочется всё время плыть по лучшему результату, а место уже само приходит. Место — это как приятное дополнение. Будет приятно побороться», — сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.