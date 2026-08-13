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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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«Будем надеяться, это никого не сломает». Самусенко — об энергетике в Париже

«Будем надеяться, это никого не сломает». Самусенко — об энергетике в Париже
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Российский пловец Павел Самусенко, который вышел в финал дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы с первым временем, высказался о турнире.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м на спине. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Окончено

«Всё прекрасно, всё хорошо. Единственное — жарко. В целом в городе очень жарко, но из-за этого и в бассейне. Не то что по жаре не хочется гулять, в принципе, не хотелось тратить энергию, куда-то выходить, поэтому на экономии сил двигаемся. Бассейн, столовая, номер. И так по кругу.

Честно, здесь в Париже мне всё очень нравится, прикольно заряжают местные болельщики. Отличная энергетика. Если правильно ей распорядиться, можно хорошо плыть. Так что будем надеяться, что это никого из наших не сломает, а все смогут правильно распорядиться своими силами, проплыть по лучшему результату», — сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

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