«Будем надеяться, это никого не сломает». Самусенко — об энергетике в Париже

Российский пловец Павел Самусенко, который вышел в финал дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы с первым временем, высказался о турнире.

«Всё прекрасно, всё хорошо. Единственное — жарко. В целом в городе очень жарко, но из-за этого и в бассейне. Не то что по жаре не хочется гулять, в принципе, не хотелось тратить энергию, куда-то выходить, поэтому на экономии сил двигаемся. Бассейн, столовая, номер. И так по кругу.

Честно, здесь в Париже мне всё очень нравится, прикольно заряжают местные болельщики. Отличная энергетика. Если правильно ей распорядиться, можно хорошо плыть. Так что будем надеяться, что это никого из наших не сломает, а все смогут правильно распорядиться своими силами, проплыть по лучшему результату», — сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.