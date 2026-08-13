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Пловец Гирёв высказался о непопадании Колесникова в состав эстафеты 4х100 м вольным стилем

Пловец Гирёв высказался о непопадании Колесникова в состав эстафеты 4х100 м вольным стилем
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Российский пловец Иван Гирёв высказался о непопадании чемпиона мира Климента Колесникова в состав отечественной команды для участия в эстафете 4х100 вольным стилем.

Ранее сборная России в составе Ивана Гирёва, Василия Кукушкина, Александра Щёголева и Егора Корнева стала второй, проиграв команде Венгрии.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

– Многие были удивлены составом на эстафету. Какие были разговоры в команде?
– Не сказал бы, всё по статусу, по работе. Как надо поставили. Никого лишнего, все достойны плыть, все очень хотели плыть быстро.

– Не грустно было без Климента Колесникова?
– Клим своими делами занят, будет плыть быстро сотню — пригласим его снова к нам, безусловно, — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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