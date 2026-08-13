Пловец Гирёв высказался о непопадании Колесникова в состав эстафеты 4х100 м вольным стилем

Российский пловец Иван Гирёв высказался о непопадании чемпиона мира Климента Колесникова в состав отечественной команды для участия в эстафете 4х100 вольным стилем.

Ранее сборная России в составе Ивана Гирёва, Василия Кукушкина, Александра Щёголева и Егора Корнева стала второй, проиграв команде Венгрии.

– Многие были удивлены составом на эстафету. Какие были разговоры в команде?

– Не сказал бы, всё по статусу, по работе. Как надо поставили. Никого лишнего, все достойны плыть, все очень хотели плыть быстро.

– Не грустно было без Климента Колесникова?

– Клим своими делами занят, будет плыть быстро сотню — пригласим его снова к нам, безусловно, — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.