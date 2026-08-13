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Гирёв высказался о серебре сборной России в эстафете 4x100 м вольным стилем на ЧЕ

Гирёв высказался о серебре сборной России в эстафете 4x100 м вольным стилем на ЧЕ
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Пловец Иван Гирёв, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, поделился эмоциями от этого результата.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

«Здесь Венгрия была самая мощная команда, очень неожиданные секунды от них, удивляют, можно выделить их среди лидеров. Замечательно, что удалось завоевать призовое место. Всё супер. Хотелось по личному времени чуть лучше проплыть, разве что от этого есть небольшой осадочек. А так — все молодцы, все постарались, все показали себя.

Каждый сейчас может подумать про свой этап, все тут такие ответственные, будем на себя валить. Но мы команда и принимаем всю ответственность вместе. Тренеры дальше будут думать, а мы будем делать», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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