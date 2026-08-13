Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы — 2026 в многоборье, Калмыкова — вторая

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике — 2026 в личном многоборье. В сумме за четыре снаряда спортсменка набрала 55,932 балла (брусья — 14,266, опорный прыжок — 14,333, бревно — 13,833, вольные упражнения — 13,800).

Ещё одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призёром соревнований, получив за своё выступление 54,632 балла (брусья — 14,336, опорный прыжок — 13,776, бревно — 13,566, вольные упражнения — 12,600). Третье место заняла француженка Елена Колас (53,966).

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике — 2026. Личное мноборье. Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,932.

2. Анна Калмыкова (Россия) — 54,632.

3. Елена Колас (Франция) — 53,966.

Для Мельниковой эта победа стала пятой на европейских первенствах. Также она является олимпийской чемпионкой 2020 года и трёхкратной чемпионкой мира.