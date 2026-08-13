Пловец Кукушкин рассказал о мотивационных словах Корнева для молодых пловцов сборной
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Пловец Василий Кукушкин, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, рассказал о мотивационных словах от Егора Корнева.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия
«Это первая для меня медаль на таком серьёзном уровне, Егор Корнев учит меня радоваться тому, что я имею, но хочется стремиться к большему, понимаю, что мы можем и побеждать, и рекорды ставить.
Но у каждого на своём этапе что-то не получилось, будем над этим работать, стараться исправлять эти ошибки, не допускать их, стараться быть лучше и быстрее. Пока что радуюсь тому, что имею», – сказал Кукушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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