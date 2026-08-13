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Пловец Щёголев назвал поражением серебро сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже

Пловец Щёголев назвал поражением серебро сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже
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Пловец Александр Щёголев, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, заявил, что этот результат является для команды поражением.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

«Не удивлены были, что проплывём финал, все к этому и готовились, примерно к такому составу. Хотелось не подвести команду, оправдать надежды тренерского штаба. Немного подвёл, хотелось более быстрые секунды показать. Своим этапом не очень доволен.

Так как я уже был в 2021 году чемпионом Европы, хотелось повторить этот результат. Серебро на данный момент воспринимаю как поражение», — сказал Щёголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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