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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Щёголев — о Корневе: идём за ним по пятам, но пора уже и на пятки ему наседать

Щёголев — о Корневе: идём за ним по пятам, но пора уже и на пятки ему наседать
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Пловец Александр Щёголев, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, рассказал, что ему не удалось погулять в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

«Никуда ещё не удалось сходить, были загруженные дни, готовились к своим дистанциям. Пока что только отель — бассейн, отель — бассейн. В свободные дни, естественно, приходим поболеть за ребят. Все молодцы, все работают. За всех очень рад.

Безусловно, мотивируют результаты Егора Корнева. Есть понимание, что можно к этому тоже стремиться, что нужно его догонять и обгонять. Он как локомотивчик наш, мы за ним по пятам идём, но пора уже и на пятки наседать ему», — сказал Щёголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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