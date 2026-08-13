Щёголев — о Корневе: идём за ним по пятам, но пора уже и на пятки ему наседать

Пловец Александр Щёголев, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, рассказал, что ему не удалось погулять в Париже.

«Никуда ещё не удалось сходить, были загруженные дни, готовились к своим дистанциям. Пока что только отель — бассейн, отель — бассейн. В свободные дни, естественно, приходим поболеть за ребят. Все молодцы, все работают. За всех очень рад.

Безусловно, мотивируют результаты Егора Корнева. Есть понимание, что можно к этому тоже стремиться, что нужно его догонять и обгонять. Он как локомотивчик наш, мы за ним по пятам идём, но пора уже и на пятки наседать ему», — сказал Щёголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.