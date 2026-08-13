Двукратный олимпийский чемпион из Венгрии высказался о соперничестве с Егором Корневым

Двукратный олимпийский чемпион Криштоф Милак рассказал о соперничестве с российским пловцом Егором Корневым на чемпионате Европы.

«Если говорить про Егора Корнева, по-честному, я очень доволен тем, с каким людьми мы тут соревнуемся в Париже. Помимо Егора, это и Ноэ Понти, и Давид Попович, и Максим Груссе. Смело могу сказать, что я счастлив за себя — мы вместе делаем наш спорт таким, какой он есть, делаем его интересным. А мне нравится плавать на интересных соревнованиях, на интересных дистанциях — от 50 до 200, 400 метров.

Мне очень понравился наш заплыв на 100 метров вольным стилем. Честно говоря, я был очень удивлён, что смог проплыть быстрее 47,0. Я вообще четвёртый человек только в истории, кто показывает такой результат. Так что горжусь собой, был очень рад. Это уже другая территория.

Считаю, что очень круто, что мы смогли увидеть это здесь, на чемпионате Европы. Дело не только в американцах и австралийцах, мы показали это здесь, в Европе. Дальше будет ещё сложнее», — сказал Милак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.