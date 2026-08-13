Венгр Милак отреагировал на победу над сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже

Олимпийский чемпион Криштоф Милак, выигравший со сборной Венгрии эстафету 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы, прокомментировал это достижение. Венгры опередили сборную России.

«Я был рад быть частью своей команды, сборной Венгрии. Перед чемпионатом Европы у нас были небольшие споры по поводу состава эстафеты: кто попадает в команду, а кто нет. Но в итоге мы сделали всё, что могли — и победили.

Это очень хороший опыт, очень хороший год возвращения, если можно так сказать. Я не тренируюсь со слишком высокой интенсивностью, занимаюсь каждый день и просто хотел хорошо чувствовать себя в воде во время тренировок. Я делал не слишком много, но делал это качественно», — сказал Милак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.