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Венгр Милак отреагировал на победу над сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже

Венгр Милак отреагировал на победу над сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже
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Олимпийский чемпион Криштоф Милак, выигравший со сборной Венгрии эстафету 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы, прокомментировал это достижение. Венгры опередили сборную России.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

«Я был рад быть частью своей команды, сборной Венгрии. Перед чемпионатом Европы у нас были небольшие споры по поводу состава эстафеты: кто попадает в команду, а кто нет. Но в итоге мы сделали всё, что могли — и победили.

Это очень хороший опыт, очень хороший год возвращения, если можно так сказать. Я не тренируюсь со слишком высокой интенсивностью, занимаюсь каждый день и просто хотел хорошо чувствовать себя в воде во время тренировок. Я делал не слишком много, но делал это качественно», — сказал Милак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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