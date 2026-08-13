Результаты квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике — 2026

Сегодня, 13 августа, в Загребе, Хорватия, прошла квалификация чемпионата Европы по спортивной гимнастике — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с российскими спортсменками, которые попали в восьмёрку лучших на четырёх отдельных снарядах.
Опорный прыжок
1. Ангелина Мельникова — 14,333.
3. Анна Калмыкова — 13,766.
Брусья
3. Анна Калмыкова — 14,366.
4. Алёна Глотова — 14,300.
Бревно
3. Ангелина Мельникова — 13,833.
4. Анна Калмыкова — 13,566.
Вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова — 13,800.
Таким образом, Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова выступят в трёх финалах из четырёх, а Алёна Глотова представит Россию в упражнениях на брусьях.