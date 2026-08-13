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Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026 на 13 августа

Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026 на 13 августа
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В четверг, 13 августа, в Париже продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. После очередного дня соревнований сборная России располагается на четвёртой строчке в общем медальном зачёте. В активе команды 21 награда — семь золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.

Сегодня мужская сборная России стала второй в эстафете 4х100 вольным стилем. В составе команды выступали Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Жигалов и Егор Корнев.

12 августа Егор Корнев стал серебряным призёром ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем, а женская сборная России в составе Дарьи Клепиковой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Киры Манохиной принесла в копилку команды бронзу в эстафете 4х100 вольным стилем.

11 августа россиянин Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин стал серебряным призёром на 100 м вольным стилем, а также Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова заняли третье место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

10 августа золото выиграл россиянин Илья Бородин на дистанции 400 м комплексным плаванием, а также Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова стали бронзовыми призёрами в эстафете 4х200 м.

7 и 8 августа российские спортсмены не заняли призовых мест.

6 августа, в седьмой день соревнований, Руслан Терновой стал лучшим в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

5 августа российские синхронистки выиграли золото в акробатической программе. Состав команды: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

4 августа Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Синхронистки также принесли сборной России золотую медаль, выиграв техническую программу в составе: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Надежда Трифонова забрала бронзу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

Ранее Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли бронзу в произвольной программе дуэтов. Российский синхронист Захар Трофимов стал третьим в сольной технической программе, а также взял бронзу в дуэте с Алиной Румянцевой в технической программе.

В соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду второе место заняли Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Ещё одно серебро в технической программе выиграли Майя Дорошко и Елизавета Минаева.

Первую золотую медаль на чемпионате Европы российской сборной принесли синхронистки Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, которые выиграли произвольную программу. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер взяли серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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