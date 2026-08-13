«Мы счастливы!» Мельникова — о победе на чемпионате Европы в Загребе

Чемпионка Европы 2026 года в личном многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после победы.

Фото: Из личного архива Мельниковой

«А всё было не зря! Абсолютная чемпионка Европы! Аня [Калмыкова] вице-чемпионка! Мы счастливы. Спасибо за поддержку!» – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Ранее Ангелина одержала победу на ЧЕ по спортивной гимнастике в Загребе в личном многоборье. В сумме за четыре снаряда спортсменка набрала 55,932 балла. Ещё одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призёром соревнований, получив за своё выступление 54,632 балла.

Для Мельниковой эта победа стала пятой на европейских первенствах. Анна Калмыкова встала на пьедестал чемпионата Европы впервые.