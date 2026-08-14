Мария Борисова и София Ильтерякова отобрались в финал многоборья на ЧМ-2026

Россиянки Мария Борисова и София Ильтерякова отобрались в финал многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2026.

По итогам квалификации Борисова набрала 86,90 балла и пробилась в финал с третьего места. Ильтерякова же получила от судей 85,90 балла и заняла четвёртое место. С первой строчки в финальную часть соревнований квалифицировалась чемпионка Олимпийских игр 2024 года немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев (89,00).

Стоит отметить, что российские спортсменки также отобрались и в финалы в отдельных видах программы. Мария выступит со всеми четырьмя упражнениями (мяч, обруч, лента, булавы), а София поборется за победу в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

ЧМ по художественной гимнастике проходит во Франкфурте-на-Майне, Германия.