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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 13 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 13 августа
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В четверг, 13 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 13 августа:

Женщины. Тройной прыжок

1. Дарья Деркач (Италия) — 14,60.
2. Салийя Гисс (Бельгия) — 14,46.
3. Александра Начева (Болгария) — 14,40.

Женщины. Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) — 4,80.
2. Вильма Хелтеля (Финляндия) — 4,75.
3. Мари-Жюли Боннен (Франция) — 4,70.

Женщины. 3000 м стипль-чез

1. Геза-Фелицитас Краузе (Германия) — 9.12,69.
2. Алис Фино (Франция) — 9.14,24.
3. Оливия Гюрт (Германия) — 9.15,33.

Мужчины. Метание диска

1. Кристьян Чех (Словения) — 72,51.
2. Миколас Алекна (Литва) — 69,89.
3. Хенрик Янссен (Германия) — 69,53.

Десятиборье. Итоговое положение

1. Лео Нойгебауэр (Германия) — 8611.
2. Никлас Кауль (Германия) — 8573.
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) — 8433.

Мужчины. Бег, 800 м

1. Марк Инглиш (Ирландия) — 1.45,26.
2. Марино Блоудек (Хорватия) — 1.45,62.
3. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.45,71.

Женщины. Бег, 200 м

1. Эми Хант (Великобритания) — 22,19.
2. Расидат Аделеке (Ирландия) — 22,28.
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 22,29.

Календарь ЧЕ по лёгкой атлетике — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по лёгкой атлетике — 2026
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