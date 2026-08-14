Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 13 августа

В четверг, 13 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 13 августа:
Женщины. Тройной прыжок
1. Дарья Деркач (Италия) — 14,60.
2. Салийя Гисс (Бельгия) — 14,46.
3. Александра Начева (Болгария) — 14,40.
Женщины. Прыжки с шестом
1. Ангелика Мозер (Швейцария) — 4,80.
2. Вильма Хелтеля (Финляндия) — 4,75.
3. Мари-Жюли Боннен (Франция) — 4,70.
Женщины. 3000 м стипль-чез
1. Геза-Фелицитас Краузе (Германия) — 9.12,69.
2. Алис Фино (Франция) — 9.14,24.
3. Оливия Гюрт (Германия) — 9.15,33.
Мужчины. Метание диска
1. Кристьян Чех (Словения) — 72,51.
2. Миколас Алекна (Литва) — 69,89.
3. Хенрик Янссен (Германия) — 69,53.
Десятиборье. Итоговое положение
1. Лео Нойгебауэр (Германия) — 8611.
2. Никлас Кауль (Германия) — 8573.
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) — 8433.
Мужчины. Бег, 800 м
1. Марк Инглиш (Ирландия) — 1.45,26.
2. Марино Блоудек (Хорватия) — 1.45,62.
3. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.45,71.
Женщины. Бег, 200 м
1. Эми Хант (Великобритания) — 22,19.
2. Расидат Аделеке (Ирландия) — 22,28.
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 22,29.