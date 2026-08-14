Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 13 августа

В четверг, 13 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 13 августа:

Женщины. Тройной прыжок

1. Дарья Деркач (Италия) — 14,60.

2. Салийя Гисс (Бельгия) — 14,46.

3. Александра Начева (Болгария) — 14,40.

Женщины. Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) — 4,80.

2. Вильма Хелтеля (Финляндия) — 4,75.

3. Мари-Жюли Боннен (Франция) — 4,70.

Женщины. 3000 м стипль-чез

1. Геза-Фелицитас Краузе (Германия) — 9.12,69.

2. Алис Фино (Франция) — 9.14,24.

3. Оливия Гюрт (Германия) — 9.15,33.

Мужчины. Метание диска

1. Кристьян Чех (Словения) — 72,51.

2. Миколас Алекна (Литва) — 69,89.

3. Хенрик Янссен (Германия) — 69,53.

Десятиборье. Итоговое положение

1. Лео Нойгебауэр (Германия) — 8611.

2. Никлас Кауль (Германия) — 8573.

3. Сандер Скотхейм (Норвегия) — 8433.

Мужчины. Бег, 800 м

1. Марк Инглиш (Ирландия) — 1.45,26.

2. Марино Блоудек (Хорватия) — 1.45,62.

3. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.45,71.

Женщины. Бег, 200 м

1. Эми Хант (Великобритания) — 22,19.

2. Расидат Аделеке (Ирландия) — 22,28.

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 22,29.