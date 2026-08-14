Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 13 августа

В четверг, 13 августа, в Бирмингеме, Великобритания, продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании молота, тройном прыжке, прыжках в шестом и десятиборье.

Медальный зачёт возглавляет сборная Великобритании, второе место занимает Италия, а третье — Нидерланды.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 13 августа:

1. Великобритания — четыре золотые, три серебряные медали и одна бронза.

2. Италия — три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.

2. Нидерланды — две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

4. Швейцария — два золота и серебро.

5. Норвегия — две золотые и одна бронзовая медали.

6. Германия — одно золото, два серебра и четыре бронзы.

7. Ирландия — одно золото и одно серебро.

8. Финляндия — одно золото и одно серебро.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.