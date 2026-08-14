15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 14 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 14 августа
Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 14 августа (время московское)

Плавание

19:30. 100 м, баттерфляй, женщины.
19:36. 200 м, мужчины, вольный стиль.
19:43. 200 м, женщины, брасс.
19:50. 100 м, спина, женщины (полуфинал).
19:59. 50 м, брасс, мужчины (полуфинал).
20:18. 50 м, женщины, вольный стиль.
20:25. 200 м, баттерфляй, мужчины (полуфинал).
20:35. 200 м, комплекс, женщины (полуфинал).
20:51. 50 м, спина, мужчины.
20:56. 1500, вольный стиль, женщины.
21:16. 4х100, смешанная эстафета, вольный стиль.

Плавание, квалификация

Начало квалификационной сессии – в 10:30 мск.

50 м, вольный стиль, женщины (Александра Кузнецова, Арина Суркова).
50 м, брасс, мужчины (Александр Жигалов, Иван Кожакин, Кирилл Пригода, Олег Костин).
100 м, спина, женщины (Алина Гайфутдинова).
4x100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Материалы по теме
Вот это драма на водном чемпионате Европы! Российские пловцы проиграли кролевую эстафету
Вот это драма на водном чемпионате Европы! Российские пловцы проиграли кролевую эстафету
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android