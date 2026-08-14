Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 14 августа

Сегодня, 14 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 14 августа (время московское)

Плавание

19:30. 100 м, баттерфляй, женщины.

19:36. 200 м, мужчины, вольный стиль.

19:43. 200 м, женщины, брасс.

19:50. 100 м, спина, женщины (полуфинал).

19:59. 50 м, брасс, мужчины (полуфинал).

20:18. 50 м, женщины, вольный стиль.

20:25. 200 м, баттерфляй, мужчины (полуфинал).

20:35. 200 м, комплекс, женщины (полуфинал).

20:51. 50 м, спина, мужчины.

20:56. 1500, вольный стиль, женщины.

21:16. 4х100, смешанная эстафета, вольный стиль.

Плавание, квалификация

Начало квалификационной сессии – в 10:30 мск.

50 м, вольный стиль, женщины (Александра Кузнецова, Арина Суркова).

50 м, брасс, мужчины (Александр Жигалов, Иван Кожакин, Кирилл Пригода, Олег Костин).

100 м, спина, женщины (Алина Гайфутдинова).

4x100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.