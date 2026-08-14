Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 14 августа

Сегодня, 14 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 14 августа (время начала – московское)

Семиборье

12:35. 100 м с барьерами.

13:25. Прыжки в высоту.

14:50. Положение после двух видов.

21:35. Толкание ядра.

22:15. Положение после трёх видов.

22:55. 200 м.

23:15. Положение после четырёх видов.

Прыжковые

22:00. Мужчины, прыжки в высоту.

Метания

22:30. Женщины, метание диска.

Беговые

21:45. 10000 м, женщины.

22:40. 400 м с барьерами, мужчины.

23:25. 200 м, мужчины.

23:46. 800 м, женщины.