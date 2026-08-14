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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 14 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 14 августа
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Сегодня, 14 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 14 августа (время начала – московское)

Семиборье
12:35. 100 м с барьерами.
13:25. Прыжки в высоту.
14:50. Положение после двух видов.
21:35. Толкание ядра.
22:15. Положение после трёх видов.
22:55. 200 м.
23:15. Положение после четырёх видов.

Прыжковые
22:00. Мужчины, прыжки в высоту.

Метания
22:30. Женщины, метание диска.

Беговые
21:45. 10000 м, женщины.
22:40. 400 м с барьерами, мужчины.
23:25. 200 м, мужчины.
23:46. 800 м, женщины.

Календарь ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
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