Суркова вышла в полуфинал на 50 м вольным стилем на ЧЕ-2026, Кузнецова — в запасе

Российская пловчиха Арина Суркова вышла в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 50 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию за 24,75 секунды и заняла 10-е место. Ещё одна россиянка Александра Кузнецова расположилась на 22-м месте. Несмотря на занятое место, Кузнецова является второй запасной, так как от некоторых стран в топ-22 по итогам квалификации вошли более двух пловчих.

Лидером заплыва стала нидерландка Милау Ван Вейк с результатом 24,13 секунды. Второе место заняла Сара Шёстрём (Швеция), показавшая время 24,21. Тройку лучших замкнула Сара Куртис (Италия, 24,33).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 14 августа, финальный — 15 августа.