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Кожакин и Пригода вышли в полуфинал на 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026

Кожакин и Пригода вышли в полуфинал на 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026
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Российские пловцы Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 50 м брассом в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. Кожакин преодолел дистанцию за 26,96 секунды и занял седьмое место. Пригода показал время 26,99 секунды и расположился в общем зачёте вслед за соотечественником на восьмом месте.

Лидером заплыва стал итальянец Симоне Черасуоло с результатом 26,20 секунды. Второе время показал его соотечественник Николо Мартиненги, проплывший за 26,65 секунды. Тройку лучших замкнул Мелвин Имуду (Германия, 26,84).

Ещё двое россиян – Олег Костин и Александр Жигалов – заняли в предварительных заплывах 28-е и 34-е места соответственно.

Полуфинальные заплывы на 50 м брассом пройдут 14 августа, финальный — 15 августа.

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