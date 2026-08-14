Гайфутдинова с девятого места квалифицировалась в полуфинал на 100 м на спине на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова прошла в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 100 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 00,63 секунды и заняла девятое место в общем зачёте.

Победительницами квалификации стали две пловчихи, показавшие одинаковое время (59,6 секунды) – нидерландка Маррит Стенберген и француженка Мари-Амбр Молю. Вслед за ними расположилась ещё одна представительница Франции Полин Маё (1.00,25).

Полуфинальные заплывы на 100 м на спине у женщин пройдут 14 августа, финальный — 15 августа. Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.