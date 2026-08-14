Дегтярёв поздравил Мельникову и Калмыкову с триумфом в многоборье на ЧЕ-2026

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил российских гимнасток Ангелину Мельникову и Анну Калмыкову с успешным выступлением в личном многоборье на чемпионате Европы – 2026 в Загребе. Мельникова выиграла золотую медаль, Калмыкова – серебряную.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с пятым золотом, а Анну Калмыкову с первой серебряной медалью чемпионата Европы! В первый день соревнований в Загребе Ангелина вновь доказала свой высочайший класс, став абсолютной чемпионкой Европы в личном многоборье с результатом 55,932 балла. Для 17-летней Анны Калмыковой серебро с результатом 54,632 балла стало первой медалью на чемпионатах Европы.

Наша команда также прошла в финал командного многоборья, показав лучший результат в квалификации.

Поздравляю гимнасток, тренеров и Федерацию гимнастики России! Отличное начало континентального первенства и уверенная заявка на новые победы», – написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.