Российские пловцы заняли 4-е место в смешанной эстафете вольным стилем в квалификации ЧЕ

Сборная России по плаванию заняла четвёртое место в квалификационной смешанной эстафете 4х100 вольным стилем в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. Пловцы преодолели дистанцию за 3 минуты 24,35 секунды. Этот результат позволит россиянам принять участие в финальном заплыве. Команду представили Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина.

Победителем квалификационной микст-эстафеты стала сборная Чехии с результатом 3 минуты 23,41 секунды. Второе время показали нидерландские пловцы (3.23,94). Тройку лидеров замкнула команда Италии (3.23,96).

Медали в смешанной эстафете вольным стилем будут разыграны сегодня, 14 августа.