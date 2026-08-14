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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Дмитрий Губерниев: Ангелина Мельникова — лучшая спортсменка мира

Дмитрий Губерниев: Ангелина Мельникова — лучшая спортсменка мира
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении россиянок в личном многоборье на чемпионате Европы – 2026 в Загребе по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова стала чемпионкой, а Анна Калмыкова завоевала серебро.

«Когда сильный спортсмен готов, ему ничего не мешает. Ни проблемы с визами, ни другая нервотрёпка. Ангелина — лучшая спортсменка в мире! Понятно, что выбить из седла было возможно, но не Мельникову. Успех Калмыковой с серебряной медалью и четвёртое место нашей девочки показывают, что в России подросло ещё одно блестящее поколение, которое, глядя на Мельникову, показывает себя. Обидно, что не поехала Листунова, но такова жизнь. Конечно, Мельникова сделала спортивный подвиг, но она просто показала свой уровень — уровень лучшей спортсменки мира. За ней подросла Калмыкова. Соответственно, у нас получилась команда сплава опыта и молодости.

Ещё одна победа была одержана на спортивно-дипломатическом фронте. Можно тихо делать свою работу, договариваться, чтобы нам давали визы, а не орать об этом. Работать внутри, что блестяще сделали подопечные Дегтярёва и команда Сергея Лаврова. Это наша общая победа: Минспорта, Олимпийского комитета, федерации гимнастики, Министерства иностранных дел», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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