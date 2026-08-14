Рекордсмен мира Адам Пити не смог пройти в полуфинал на 50 м брассом на ЧЕ-2026

Обладатель европейского и мирового рекордов в плавании на 50 м брассом (25,95 секунды), трёхкратный олимпийский чемпион британец Адам Пити не смог выйти в полуфинальную стадию соревнований на этой дистанции в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. В квалификации он занял 20-е место, показав результат 27,34 секунды.

В полуфинале чемпионата Европы на этой дистанции брассом выступят два россиянина – Иван Кожакин и Кирилл Пригода, занявшие в квалификации седьмое и восьмое места соответственно.

Европейский и вместе с тем мировой рекорд в плавании брассом на 50 м Пити установил в 2017 году на чемпионате мира в Будапеште.