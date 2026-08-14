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«Умница, даже слов нет». Родионенко — о победе Мельниковой в личном многоборье на ЧЕ-2026

«Умница, даже слов нет». Родионенко — о победе Мельниковой в личном многоборье на ЧЕ-2026
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Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате Европы – 2026. Помимо Мельниковой, из россиянок медаль в этой дисциплине взяла Анна Калмыкова, занявшая второе место. Участие обеих спортсменок в европейском первенстве до последнего находилось под вопросом из-за невыдачи россиянкам виз для въезда в Хорватию.

«Ангелина – умница, даже слов нет. Это девочка, которая имеет колоссальный опыт, она сама контролирует свои процессы, и перед ней мы можем только преклоняться. Девочка, которая прошла такую психологическую травму, когда ей сначала отказали в поездке на чемпионат Европы, потом пустили. Она всё выдержала и выстояла и заслуживает самых высоких похвал. Я так ей и написала: «Поздравляю, ты умница». Её победа на этом чемпионате Европы была ожидаема, мы же анализируем и смотрим, как выступают соперники. Ей просто надо показать своё и нигде не ошибиться, что она и сделала. Показала ту гимнастику, которую мы всегда проповедуем. Молоденькая Анна Калмыкова тоже всё это пережила и взяла медаль – молодец», – приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».

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