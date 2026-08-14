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CAS увеличил на год срок дисквалификации российского легкоатлета Михаила Акименко

CAS увеличил на год срок дисквалификации российского легкоатлета Михаила Акименко
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Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации серебряного призёра чемпионата мира – 2019 в прыжках в высоту Михаила Акименко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со ссылкой на заявление CAS.

Изначально легкоатлет решением от 25 апреля 2024 года был дисквалифицирован на срок длиной в один год за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, дисквалификация завершилась в апреле 2025 года. 10 августа 2026 гола СAS вынес решение о дисквалификации спортсмена общим сроком в два года с учётом уже отбытого наказания за нарушение антидопинговых правил. Акименко сможет вернуться на соревнования в августе 2027 года.

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