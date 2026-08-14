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Синхронисты Румянцева и Трофимов стали чемпионами мира среди юниоров в микст-дуэтах

Синхронисты Румянцева и Трофимов стали чемпионами мира среди юниоров в микст-дуэтах
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Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золотые медали в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира среди юниоров — 2026 в Будапеште. Спортсмены получили от судей 234,1350 балла.

Серебряными призёрами стали испанские синхронисты Мартина Гарсия-Боке и Энеко Санчес Агилар с результатом 221,6983. Тройку призёров замкнул дуэт китайских спортсменов — они набрали 217,5259 балла.

Захар Трофимов и Алина Румянцева ранее выступили на взрослом чемпионате Европы — 2026 в Париже, где стали третьими в произвольной программе дуэтов. На текущем юниорском первенстве Трофимов также выиграл золото в сольной технической программе.

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