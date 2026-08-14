Немов поблагодарил Сергея Лаврова после золота Мельниковой на ЧЕ по спортивной гимнастике

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира легендарный российский гимнаст Алексей Немов высказался о победе Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате Европы – 2026 в Загребе по спортивной гимнастике. Мельникова прилетела в Загреб за несколько дней до старта соревнований из-за проблем с получением визы.

«Поздравляю всех нас с замечательным результатом Ангелины Мельниковой и всей нашей сборной! Была проделана очень серьёзная работа на уровне Министерства иностранных дел по получению визы для наших спортсменов. Огромное спасибо нашему президенту федерации Олегу Валентиновичу Белозёрову и Лаврову Сергею Викторовичу. Самое главное — Ангелина сделала свою работу от начала и до конца по всей классике нашей гимнастики: советской и российской. Пришла, увидела и сделала своё дело. Вот это называется профессионализм и хорошая, честная работа!» — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.