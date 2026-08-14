15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Маршан прокомментировал своё выступление в квалификационном заплыве на 200 м баттерфляем

Маршан прокомментировал своё выступление в квалификационном заплыве на 200 м баттерфляем
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион французский пловец Леон Маршан высказался о своём результате в квалификационном заплыве на 200 м баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Справился неплохо. Задача стояла выиграть свой заплыв и потратить минимум энергии. Время хорошее, я контролировал всё от начала до конца. Что касается ожидания после серебряной эстафеты 4×200 м вольным стилем в понедельник, то это было очень долго. Сначала я подумал: «Отлично, три дня на восстановление», но уже через полтора дня мне стало скучно, так что я был рад наконец начать индивидуальные соревнования», – сказал Маршан в эфире France Télévisions.

В четвёртом квалификационном заплыве Леон Маршан стал первым, показав результат 1.55,90.

Полуфинал 200 м баттерфляем состоится сегодня, 14 августа, начало в 20:25 мск.

Материалы по теме
«Золотой» день для России?! Главные заплывы 14 августа на водном ЧЕ-2026
«Золотой» день для России?! Главные заплывы 14 августа на водном ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android