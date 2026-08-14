Маршан прокомментировал своё выступление в квалификационном заплыве на 200 м баттерфляем

Четырёхкратный олимпийский чемпион французский пловец Леон Маршан высказался о своём результате в квалификационном заплыве на 200 м баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Справился неплохо. Задача стояла выиграть свой заплыв и потратить минимум энергии. Время хорошее, я контролировал всё от начала до конца. Что касается ожидания после серебряной эстафеты 4×200 м вольным стилем в понедельник, то это было очень долго. Сначала я подумал: «Отлично, три дня на восстановление», но уже через полтора дня мне стало скучно, так что я был рад наконец начать индивидуальные соревнования», – сказал Маршан в эфире France Télévisions.

В четвёртом квалификационном заплыве Леон Маршан стал первым, показав результат 1.55,90.

Полуфинал 200 м баттерфляем состоится сегодня, 14 августа, начало в 20:25 мск.