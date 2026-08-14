«В акробатике — свобода!» Майя Дорошко — о любимом виде программ

Двукратная чемпионка Европы в синхронном плавании россиянка Майя Дорошко рассказала, почему её любимым видом программ является акробатика.

– Сами девушки из сборной говорили, что больше всего кайфуют от акробатической группы. У вас какая любимая программа на данный момент?

– Тоже. Хотя мне нравятся и дуэты, и техническая программа в группе, но акробатика – нечто иное. От неё я получаю настоящее удовольствие. Знаете, это как синхронное плавание до изменения правил. В остальных программах сейчас всё содержимое чётко прописывается тренерами в карточках и нужно контролировать каждое движение без возможности расслабиться. А в акробатике – свобода! В процессе постановки программы мы сами предлагали тренерам какие-то движения. Плюс все эти поддержки – мне кажется, это очень зрелищно. И ещё у нас очень хорошо читаемый, запоминающийся образ, – приводит слова Дорошко пресс-служба ОКР.