«Неужели так важна эта медаль? Конечно, важна!» Майя Дорошко — о скандале на ЧЕ-2026

Двукратная чемпионка мира и Европы российская синхронистка Майя Дорошко рассказала о том, как узнала об усложнении произвольной программы на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

— Конечно, нельзя не спросить про уже знаменитую историю с усложнением произвольной программы за один вечер. Как это выглядело изнутри. Приходит Светлана Ромашина (главный тренер сборной России по синхронному плаванию. – Прим. «Чемпионата») на тренировку и говорит: «Девочки, делаем вот это»?

— На самом деле почти так и было. После полуфинала мы поняли, что если бы испанкам не обнулили один из элементов, то они за счёт баллов за артистизм стали бы первыми. Нас это, конечно, не устраивало. Испанские девочки потом писали: «Неужели вам так важна эта медаль?» Конечно, важна! Мы ведь работаем на результат. И вот наши наблюдательные тренеры поняли, что нужно сделать. Им вообще отдельную медаль надо давать — за реакцию и сообразительность. Они быстро разобрали программу соперниц, разложили на элементы, посчитали, что сколько стоит в баллах. Посмотрели на оценки, что судьи отметили такую связку зелёным, и поняли, что сделать именно так очень выгодно. Собрали нас и говорят: «Слушайте, есть вот такая тема».

— Что было дальше?

— Честно говоря, я отнеслась к идее скептически, исключительно из-за судейства. Что мы всё сделаем как надо, не сомневалась. А вот примут ли арбитры такой финт? Но Светлана Алексеевна [Ромашина] меня убедила. После этого тренеры всё высчитали и показали каждой её движения.

— Сложно разучить новый элемент всего за одно занятие?

— У нас всё получилось быстро. Мы посмотрели движения, несколько раз повторили всё на руках на суше под счёт, а потом — по два-три раза в воде, отдельно друг от друга. У меня, например, было всего пять движений. Всё это было в строжайшем секрете — чтобы никто случайно не увидел до шести вечера, когда тренеры отправляют судьям карточку будущего выступления. Ведь, например, испанки тоже могли взять и усложнить какую-то связку. А все вместе мы сделали этот элемент уже на следующий день в разминочном бассейне. Испанки увидели, были охи-ахи, но нам напрямую ничего не сказали. После выступления они нас поздравили и у воды, потом на пьедестале. А вот уже вечером всё понеслось по соцсетям, – приводит слова Дорошко пресс-служба ОКР.

Испанские синхронистки обвинили команду России в плагиате гибридного элемента, за счёт которого россиянки значительно усложнили свою произвольную программу и стали чемпионками Европы.