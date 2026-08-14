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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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«Попасть в сборную». Майя Дорошко — о планах на сезон

«Попасть в сборную». Майя Дорошко — о планах на сезон
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Двукратная чемпионка мира российская синхронистка Майя Дорошко поделилась планами на следующий сезон.

— Какие планы на будущий сезон?
— Для начала — попасть в сборную (улыбается). Как бы странно это ни звучало. Но даже спустя восемь лет в команде мне сначала нужно пройти отбор. Это будет в октябре. Дальше будем работать — думаю, будем ставить новые дуэты, да и группы тоже. Впереди чемпионат мира, нужно продолжать удивлять. И сделать работу над ошибками, замеченными на этом чемпионате Европы, – приводит слова Дорошко пресс-служба ОКР.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 26 июня по 18 июля 2027 года.

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