«Попасть в сборную». Майя Дорошко — о планах на сезон

Двукратная чемпионка мира российская синхронистка Майя Дорошко поделилась планами на следующий сезон.

— Какие планы на будущий сезон?

— Для начала — попасть в сборную (улыбается). Как бы странно это ни звучало. Но даже спустя восемь лет в команде мне сначала нужно пройти отбор. Это будет в октябре. Дальше будем работать — думаю, будем ставить новые дуэты, да и группы тоже. Впереди чемпионат мира, нужно продолжать удивлять. И сделать работу над ошибками, замеченными на этом чемпионате Европы, – приводит слова Дорошко пресс-служба ОКР.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 26 июня по 18 июля 2027 года.