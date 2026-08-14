Майя Дорошко — о пяти программах на ОИ-2028: издевательство над спортсменами

Двукратная чемпионка мира и Европы российская синхронистка Майя Дорошко высказалась об условиях выступлений синхронисток на предстоящей Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Нужно думать об Олимпийских играх, до них всего два года осталось. Терять место в дуэте я не собираюсь. А так как на Играх нет запасных, то те, кто стоит в дуэтах, должны будут сделать пять программ. На мой взгляд, это издевательство над спортсменами. Раньше хотя бы четыре программы было, а теперь ещё и акробатику добавили. Она, конечно, приятная, но два часа тренировок в день требует, и силы на нее уходят», – приводит слова Дорошко пресс-служба ОКР.

В олимпийском синхронном плавании запасные предусмотрены только для групповых упражнений (команда из восьми человек плюс одна запасная). В дуэтах же замены нет: если одна из двух спортсменок получит травму, страна не сможет участвовать в соревнованиях дуэтов.