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Дарья Клепикова завоевала бронзу ЧЕ-2026 на дистанции 100 м баттерфляем

Дарья Клепикова завоевала бронзу ЧЕ-2026 на дистанции 100 м баттерфляем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова стала третьей на стометровке баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Её результат составил 56,76 секунды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
56.08
2
Ангелина Кёлер
Германия
+0.31
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.68

Золото забрала бельгийка Рос Ваноттердейк, справившаяся с дистанцией за 56,08 секунды. Вторую ступень пьедестала заняла представительница Германии Ангелина Кёлер (56,39 секунды).

Российские пловцы принесли стране девять медалей (два золота, три серебра и четыре бронзы). Всего в копилке национальной команды России 22 медали (семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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