Дарья Клепикова завоевала бронзу ЧЕ-2026 на дистанции 100 м баттерфляем

Российская пловчиха Дарья Клепикова стала третьей на стометровке баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Её результат составил 56,76 секунды.

Золото забрала бельгийка Рос Ваноттердейк, справившаяся с дистанцией за 56,08 секунды. Вторую ступень пьедестала заняла представительница Германии Ангелина Кёлер (56,39 секунды).

Российские пловцы принесли стране девять медалей (два золота, три серебра и четыре бронзы). Всего в копилке национальной команды России 22 медали (семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).