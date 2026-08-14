Дарья Клепикова завоевала бронзу ЧЕ-2026 на дистанции 100 м баттерфляем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова стала третьей на стометровке баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Её результат составил 56,76 секунды.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
56.08
2
Ангелина Кёлер
Германия
+0.31
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.68
Золото забрала бельгийка Рос Ваноттердейк, справившаяся с дистанцией за 56,08 секунды. Вторую ступень пьедестала заняла представительница Германии Ангелина Кёлер (56,39 секунды).
Российские пловцы принесли стране девять медалей (два золота, три серебра и четыре бронзы). Всего в копилке национальной команды России 22 медали (семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых).
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).
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