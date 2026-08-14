Евгения Чикунова — чемпионка ЧЕ-2026 на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в плавании на дистанции 200 м брассом. Чикунова показала время 2.19,32 секунды, тем самым установив рекорд чемпионата Европы.

Второй пришла представительница Великобритании Ангарад Эванс, справившись с дистанцией за 2.21,21 секунды. Третью ступень пьедестала заняла Мона Макшерри из Ирландии (2.22,43 секунды).

Российские пловцы принесли стране 10 медалей (три золота, три серебра и четыре бронзы). Всего в копилке национальной команды России 23 медали (восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).