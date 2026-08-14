Фото: Евгения Чикунова расплакалась после победы на ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова расплакалась после победы на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Париже. Она показала результат 2.19,32, установив рекорд турнира.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Второе место заняла представительница Великобритании Ангарад Эванс, преодолев дистанцию за 2.21,21 секунды. Тройку лидеров замкнула Мона Макшерри из Ирландии (2.22,43).

Для сборной России золото Чикуновой стало восьмым на ЧЕ-2026 по водным видам спорта.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.