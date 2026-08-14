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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Фото: Евгения Чикунова расплакалась после победы на ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Фото: Евгения Чикунова расплакалась после победы на ЧЕ на дистанции 200 м брассом
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Российская пловчиха Евгения Чикунова расплакалась после победы на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Париже. Она показала результат 2.19,32, установив рекорд турнира.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс
14 августа 2026, пятница. 19:43 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:19.32
2
Ангарад Эванс
Великобритания
+1.89
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.11

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Второе место заняла представительница Великобритании Ангарад Эванс, преодолев дистанцию за 2.21,21 секунды. Тройку лидеров замкнула Мона Макшерри из Ирландии (2.22,43).

Для сборной России золото Чикуновой стало восьмым на ЧЕ-2026 по водным видам спорта.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.

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