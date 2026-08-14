Фото: Евгения Чикунова с золотой медалью чемпионата Европы — 2026
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Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова получила золотую медаль за победу на чемпионате Европы — 2026 на дистанции 200 м брассом. Чикунова показала результат 2.19,32 секунды и обновила рекорд Европы.
Фото: Фото: скриншот из трансляции
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс
14 августа 2026, пятница. 19:43 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:19.32
2
Ангарад Эванс
Великобритания
+1.89
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.11
Российские пловцы принесли сборной России 10 медалей (три золота, три серебра и четыре бронзы). В общем медальном зачёте национальная команда России занимает четвёртое место.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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