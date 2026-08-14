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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Гайфутдинова: переживаешь не только за себя, но и за ребят. Вчерашний день был катастрофой

Гайфутдинова: переживаешь не только за себя, но и за ребят. Вчерашний день был катастрофой
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Российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала, что на чемпионате Европы в Париже переживает не только за себя, но и за всех ребят из сборной.

«Эмоций нет, опустошение полное. Каждый день плыть тяжело. Мало того что плывёшь, ещё и переживаешь, не только за себя, но и за ребят.

Вчерашний день был для нашей сборной катастрофой. Кирилла Геннадьевича (Пригоду. — Прим. «Чемпионата») безумно жаль, он наш герой, к сожалению, у него не получилось.

Рада за Дашу Клепикову, которая наконец-то доплыла до своей первой личной медали на взрослом уровне. Это такой трудоголик, что я не верила, что у неё нет личных медалей», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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