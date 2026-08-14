«Восстанавливаться уже тяжелее». Алина Гайфутдинова — об усталости на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала, что на пятый день чемпионата Европы в Париже восстанавливаться ей уже тяжелее. Гайфутдинова вышла в финал на дистанции 100 м на спине, заняв в полуфинале третье место (59,15).

«Восстанавливаться уже тяжелее, пятый день соревнований, уже тяжело. Завтра надо ещё поработать, впереди очень важная женская эстафета, будем работать, готовиться, сейчас восстанавливаться и отдыхать.

Резервы брать только от поддержки, от болельщиков, от тренера. Больше нет потенциала для роста уже, есть потенциал в прохождении дистанции, но именно в эмоциональном плане запаса нет», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.