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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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«Восстанавливаться уже тяжелее». Алина Гайфутдинова — об усталости на ЧЕ-2026

«Восстанавливаться уже тяжелее». Алина Гайфутдинова — об усталости на ЧЕ-2026
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Российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала, что на пятый день чемпионата Европы в Париже восстанавливаться ей уже тяжелее. Гайфутдинова вышла в финал на дистанции 100 м на спине, заняв в полуфинале третье место (59,15).

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м на спине. 1/2 финала
14 августа 2026, пятница. 19:50 МСК
Окончено

«Восстанавливаться уже тяжелее, пятый день соревнований, уже тяжело. Завтра надо ещё поработать, впереди очень важная женская эстафета, будем работать, готовиться, сейчас восстанавливаться и отдыхать.

Резервы брать только от поддержки, от болельщиков, от тренера. Больше нет потенциала для роста уже, есть потенциал в прохождении дистанции, но именно в эмоциональном плане запаса нет», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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