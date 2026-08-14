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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Евгения Чикунова улыбнулась, услышав музыку, заменившую гимн России на награждении ЧЕ-2026

Евгения Чикунова улыбнулась, услышав музыку, заменившую гимн России на награждении ЧЕ-2026
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Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на музыку, звучавшую вместо гимна России на награждении чемпионата Европы — 2026. Евгения Чикунова выиграла заплыв на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.19,32 секунды (CR).

Фото: Фото: кадр из трансляции

Фото: Фото: кадр из трансляции

Фото: Фото: кадр из трансляции

Несмотря на то что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под национальной символикой, на турнирах European Aquatics россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).

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