Евгения Чикунова улыбнулась, услышав музыку, заменившую гимн России на награждении ЧЕ-2026

Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на музыку, звучавшую вместо гимна России на награждении чемпионата Европы — 2026. Евгения Чикунова выиграла заплыв на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.19,32 секунды (CR).

Фото: Фото: кадр из трансляции

Фото: Фото: кадр из трансляции

Фото: Фото: кадр из трансляции

Несмотря на то что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под национальной символикой, на турнирах European Aquatics россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).