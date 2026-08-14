«Наши трибуны, будут за нас болеть». Гайфутдинова — о возможном проведении ЧЕ в Казани

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова высказалась на тему возможного проведения чемпионата Европы в Казани. Сегодня, 14 августа, Гайфутдинова вышла в финал на дистанции 100 м на спине, заняв в полуфинале третье место (59,15).

«Будем рады, если чемпионат Европы пройдёт в Казани, это будут наши трибуны, будут за нас болеть. Всё, что мы слышим за парижан, будем слышать за нас.

Возможно, будет чуть сложнее, поскольку дома иногда есть расслабленность, будет всё ощущаться как чемпионат России.

Дополнительная мотивация, поскольку приедут другие страны, но эмоций плыть очень быстро может не хватить», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.