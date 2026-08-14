Климент Колесников стал вторым на ЧЕ-2026 на дистанции 50 м на спине, Самусенко — третий

Российский пловец Климент Колесников забрал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, проиграв первому месту одну сотую секунды. Колесников справился с дистанцией за 24,12 секунды. Третье место также занял представитель России, Павел Самусенко, преодолев 50 м за 24,14 секунды.

Чемпионом Европы стал представитель Чехии Мирослав Кнедла (24,11 секунды).

Российские пловцы принесли стране 12 медалей (три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых). Всего в копилке национальной команды России 25 медалей (восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).