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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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Климент Колесников стал вторым на ЧЕ-2026 на дистанции 50 м на спине, Самусенко — третий

Климент Колесников стал вторым на ЧЕ-2026 на дистанции 50 м на спине, Самусенко — третий
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Российский пловец Климент Колесников забрал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, проиграв первому месту одну сотую секунды. Колесников справился с дистанцией за 24,12 секунды. Третье место также занял представитель России, Павел Самусенко, преодолев 50 м за 24,14 секунды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
14 августа 2026, пятница. 20:51 МСК
Окончено
1
Мирослав Кнедла
Чехия
24.11
2
Климент Колесников
Россия
+0.01
3
Павел Самусенко
Россия
+0.03

Чемпионом Европы стал представитель Чехии Мирослав Кнедла (24,11 секунды).

Российские пловцы принесли стране 12 медалей (три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых). Всего в копилке национальной команды России 25 медалей (восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).

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