Гайфутдинова — о Париже: надеюсь, будет время доехать до какого-то красивого места

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала, что планирует прогуляться по Парижу, где проходит чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта. Сегодня, 14 августа, россиянка вышла в финал на дистанции 100 м на спине, заняв в полуфинале третье место (59,15).

«Мы не смотрим страны, в которых бываем. Надеюсь, что завтра будет время доехать до какого-то красивого места, но одной страшно.

Жду кого-то из девочек, чтобы вместе поехать в центр Парижа. Надо найти комфортное место, иначе будет грустно. И быть аккуратной. Но все работаем, все пахари, круассан мы заслужили», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.