«В первый день я проснулась с температурой». Чикунова — о состоянии здоровья на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что заболела в первый же день чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Да, я заплакала на телевидении. С чем связано? Наверное, я уже могу сказать, что в первый день я проснулась с температурой, больным горлом и с разноцветными выделениями из носа. Поэтому было очень тяжело собраться и не отвлекаться на мысли, что я снова оказалась в такой ситуации, скажем так. Я даже родителям не говорила, что заболела, пыталась всё держать в себе. В итоге врачи – я на коленях говорю им большое спасибо — вывели меня на какое-то феноменальное состояние. Я улучшила своё время по сравнению с прошлым годом», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.