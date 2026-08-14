Евгения Чикунова: мне не надо никому ничего доказывать. Себе в первую очередь

Российская пловчиха Евгения Чикунова после победы на чемпионате Европы в Париже на дистанции 200 м брассом рассказала, что она не хочет никому ничего доказывать своими результатами.

— Многие люди два года назад говорили: «Чикунова, Париж, Олимпиада – могла бы взять золото». И вот вы в Париже и наконец берёте золото. Можно сказать, что это такой флешбэк двухлетней давности и ответ кому-то? Реализовали те слова? Хотя тогда, два года назад, была настоящая буча, волна обсуждений.

— Я думаю, мне не надо никому ничего доказывать. Себе в первую очередь. А что себе доказывать? Я не поехала на Олимпиаду — мне кажется, это можно не мусолить. В моей жизни этого не было», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.