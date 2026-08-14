15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова: мне не надо никому ничего доказывать. Себе в первую очередь

Евгения Чикунова: мне не надо никому ничего доказывать. Себе в первую очередь
Комментарии

Российская пловчиха Евгения Чикунова после победы на чемпионате Европы в Париже на дистанции 200 м брассом рассказала, что она не хочет никому ничего доказывать своими результатами.

— Многие люди два года назад говорили: «Чикунова, Париж, Олимпиада – могла бы взять золото». И вот вы в Париже и наконец берёте золото. Можно сказать, что это такой флешбэк двухлетней давности и ответ кому-то? Реализовали те слова? Хотя тогда, два года назад, была настоящая буча, волна обсуждений.
— Я думаю, мне не надо никому ничего доказывать. Себе в первую очередь. А что себе доказывать? Я не поехала на Олимпиаду — мне кажется, это можно не мусолить. В моей жизни этого не было», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Евгения Чикунова объяснила, почему так часто болеет на важных соревнованиях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android